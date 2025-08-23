Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου

Σήμερα, Σάββατο 23 Αυγούστου, Απόδοσις της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας Προυσσιώτισσας, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ιερομαρτύρων Ειρηναίου επισκόπου Σιρμίου και Ειρηναίου επισκόπου Λυώνος και η Σύναξη της Παναγίας της Μαλαματένιας στην Τήνο.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα για την Υπενθύμιση του Δουλεμπορίου και της Κατάργησής του

Ανατολή ήλιου: 06:47

Δύση ήλιου: 20:08

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 21 λεπτά

Σελήνη 0.1 ημέρας