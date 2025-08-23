Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου

Σήμερα, Σάββατο 23 Αυγούστου, Απόδοσις της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας Προυσσιώτισσας, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ιερομαρτύρων Ειρηναίου επισκόπου Σιρμίου και Ειρηναίου επισκόπου Λυώνος και η Σύναξη της Παναγίας της Μαλαματένιας στην Τήνο.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα για την Υπενθύμιση του Δουλεμπορίου και της Κατάργησής του
Ανατολή ήλιου: 06:47
Δύση ήλιου: 20:08
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 21 λεπτά
Σελήνη 0.1 ημέρας
