Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 25 Απριλίου

Σήμερα, Σάββατο 25 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Νίκης της μάρτυρος, Αγίου Μάρκου του Αποστόλου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Νίκη*
- Μάρκος, Μαρκούλης, Μαρκία, Μαρκούλα
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ελονοσίας
Ανατολή ήλιου: 06:36
Δύση ήλιου: 20:10
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 34 λεπτά
Σελήνη 8.7 ημερών
- Αποκαλύψεις Βουρλιώτη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «500 εκατ. τα δεσμευμένα ποσά» - Το κόλπο με τη λευκή κόλλα
- «Ο Μάικλ Τζάκσον ήταν χειρότερος από τον Επστάιν»: Βόμβα από τον σκηνοθέτη του Leaving Neverland
- Μαρία Αναστασοπούλου: «Αφού χωρίσαμε με τον Γιάννη Κολοκυθά, είμαστε ακόμα ο ένας στη ζωή του άλλου»
- H ελληνική παραλία που χαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη στην Ευρώπη και δεύτερη στον κόσμο - Πού βρίσκεται
