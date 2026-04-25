Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 25 Απριλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 25 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Cupcake
Cupcake
Σήμερα, Σάββατο 25 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Νίκης της μάρτυρος, Αγίου Μάρκου του Αποστόλου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Νίκη*
  • Μάρκος, Μαρκούλης, Μαρκία, Μαρκούλα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ελονοσίας

Ανατολή ήλιου: 06:36

Δύση ήλιου: 20:10

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 34 λεπτά

Σελήνη 8.7 ημερών

