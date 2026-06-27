Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου

Σήμερα, Σάββατο 27 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Πιερίου πρεσβυτέρου μάρτυρος, Σαμψών του Ξενοδόχου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Πιερής, Πιέρος, Πιέριος, Πιέρης, Πιερίων, Πιερία, Πιέρα
- Σαμψών
Παγκόσμιες ημέρες
- Διεθνής Ημέρα Ομοφυλοφιλικής Υπερηφάνειας
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