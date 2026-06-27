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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτά Pexels
Παγωτά | Pexels
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Σήμερα, Σάββατο 27 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Πιερίου πρεσβυτέρου μάρτυρος, Σαμψών του Ξενοδόχου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Πιερής, Πιέρος, Πιέριος, Πιέρης, Πιερίων, Πιερία, Πιέρα
  • Σαμψών

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