Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Σήμερα, Σάββατο 31 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων, Αγίας Αθανασίας και τριών θυγατέρων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Κύρος, Κύρης
- Ευδοξία, Ευδοξούλα, Δόξα, Δοξούλα
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λέπρας
Ανατολή ήλιου: 07:30
Δύση ήλιου: 17:46
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 17 λεπτά
Σελήνη 13.1 ημερών
