Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Παγωτό Pixabay
Παγωτό | Pixabay
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:58

Δύση ήλιου: 19:49

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 51 λεπτά

Σελήνη 23.3 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ