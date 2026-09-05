Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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