Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου

Σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Χριστοφόρου μάρτυρος, Προφήτου Ησαΐα, Άγιος Νικόλαος ο νέος ο εν Βουνένοις.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Χριστόφορος, Χριστοφόρης, Φόρης, Χριστόφης, Χριστοφία, Χριστοφίνα
- Ησαΐας
Παγκόσμιες ημέρες
- Ημέρα της Ευρώπης
Ανατολή ήλιου: 06:20
Δύση ήλιου: 20:23
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 3 λεπτά
Σελήνη 21.7 ημερών
