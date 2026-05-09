Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Χριστοφόρου μάρτυρος, Προφήτου Ησαΐα, Άγιος Νικόλαος ο νέος ο εν Βουνένοις.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Χριστόφορος, Χριστοφόρης, Φόρης, Χριστόφης, Χριστοφία, Χριστοφίνα
  • Ησαΐας

Παγκόσμιες ημέρες

  • Ημέρα της Ευρώπης

Ανατολή ήλιου: 06:20

Δύση ήλιου: 20:23

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 3 λεπτά

Σελήνη 21.7 ημερών

