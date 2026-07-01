Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 1 Ιουλίου

Σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, Αγίου Μαυρικίου
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα*
- Δαμιανός, Δαμιανή*
- Κοσμάς*
- Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μωρίς, Μαυρικία, Μαυρίκα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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