Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου

Σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Ιερομάρτυρος Τιμοθέου επισκόπου Προύσσης, Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
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