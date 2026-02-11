Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Βλασίου Ιερομάρτυρος, Οσιωτάτης Θεοδώρας της Αυγούστας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Βλάσιος, Βλάσης, Βλάσος, Βλασία, Βλασούλα

Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα*

Αυγή, Αυγούλα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:19

Δύση ήλιου: 17:59

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 40 λεπτά

Σελήνη 23.8 ημερών