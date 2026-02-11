Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Βλασίου Ιερομάρτυρος, Οσιωτάτης Θεοδώρας της Αυγούστας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Βλάσιος, Βλάσης, Βλάσος, Βλασία, Βλασούλα
  • Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα*
  • Αυγή, Αυγούλα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:19

Δύση ήλιου: 17:59

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 40 λεπτά

Σελήνη 23.8 ημερών

