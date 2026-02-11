Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Βλασίου Ιερομάρτυρος, Οσιωτάτης Θεοδώρας της Αυγούστας.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Βλάσιος, Βλάσης, Βλάσος, Βλασία, Βλασούλα
- Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα*
- Αυγή, Αυγούλα
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:19
Δύση ήλιου: 17:59
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 40 λεπτά
Σελήνη 23.8 ημερών
