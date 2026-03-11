Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους

Σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Τροφίμου και Θαλλού, Οσίας Θεοδώρας βασιλίσσης Άρτης, Αγίων Πιονίου και Σαβίνας, Αγίου Σωφρονίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Θαλής, Θαλλός, Θαλλής, Θάλλεια, Θάλεια, Θάλλω
  • Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα*
  • Σαβίνα, Ζαμπίνα, Ζαμπία
  • Σωφρόνιος, Σωφρόνης, Σωφρονία, Σωφρόνη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

Ανατολή ήλιου: 06:42

Δύση ήλιου: 18:28

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 46 λεπτά

Σελήνη 22.2 ημερών

