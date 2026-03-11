Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου

Σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Τροφίμου και Θαλλού, Οσίας Θεοδώρας βασιλίσσης Άρτης, Αγίων Πιονίου και Σαβίνας, Αγίου Σωφρονίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Θαλής, Θαλλός, Θαλλής, Θάλλεια, Θάλεια, Θάλλω

Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα*

Σαβίνα, Ζαμπίνα, Ζαμπία

Σωφρόνιος, Σωφρόνης, Σωφρονία, Σωφρόνη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

Ανατολή ήλιου: 06:42

Δύση ήλιου: 18:28

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 46 λεπτά

Σελήνη 22.2 ημερών