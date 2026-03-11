Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου

Σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Τροφίμου και Θαλλού, Οσίας Θεοδώρας βασιλίσσης Άρτης, Αγίων Πιονίου και Σαβίνας, Αγίου Σωφρονίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Θαλής, Θαλλός, Θαλλής, Θάλλεια, Θάλεια, Θάλλω
- Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα*
- Σαβίνα, Ζαμπίνα, Ζαμπία
- Σωφρόνιος, Σωφρόνης, Σωφρονία, Σωφρόνη
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού
Ανατολή ήλιου: 06:42
Δύση ήλιου: 18:28
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 46 λεπτά
Σελήνη 22.2 ημερών
