Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου

Σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Γλυκερίας μάρτυρος, Οσίου Σεργίου του ομολογητού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Γλυκερία

Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:16

Δύση ήλιου: 20:26

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 10 λεπτά

Σελήνη 25.6 ημερών