Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη της Αγίας Νίνας Ισαποστόλου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Νίνα, Νίνας
Ανατολή ήλιου: 07:40
Δύση ήλιου: 17:28
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 48 λεπτά
Σελήνη 25.5 ημερών
