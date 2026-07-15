Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου

Σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Βλαδιμήρου βασιλέως Ρωσίας, Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης Μεγαλομαρτύρων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
Βλαδίμηρος, Βλαντίμηρος
Κήρυκος
Ιουλίτα, Ιουλίτη, Ιουλίττα, Ιουλίττη, Γιουλίτα, Γιουλίτη
Ανατολή ήλιου: 06:14
Δύση ήλιου: 20:47
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 33 λεπτά
Σελήνη 1.1 ημερών
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