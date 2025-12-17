Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Δανιήλ του Προφήτου και των Αγίων τριών παίδων, Αγίου Διονυσίου αρχιεπισκόπου Αιγίνης του θαυματουργού, Μάρτυρος Ιάκχου του Τριγληνού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Δανιήλα, Δανιέλα, Δανιηλίτσα, Δανιήλ, Δανιήλος, Δανιέλος, Ντάνιελ

Ανανίας, Νίνος*

Αζαρίας

Μισαήλ

Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς*

Ίακχος, Ίακχη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:35

Δύση ήλιου: 17:07

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 27.1 ημερών