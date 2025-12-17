Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Muffins
Muffins | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Δανιήλ του Προφήτου και των Αγίων τριών παίδων, Αγίου Διονυσίου αρχιεπισκόπου Αιγίνης του θαυματουργού, Μάρτυρος Ιάκχου του Τριγληνού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Δανιήλα, Δανιέλα, Δανιηλίτσα, Δανιήλ, Δανιήλος, Δανιέλος, Ντάνιελ
  • Ανανίας, Νίνος*
  • Αζαρίας
  • Μισαήλ
  • Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς*
  • Ίακχος, Ίακχη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:35

Δύση ήλιου: 17:07

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 27.1 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ