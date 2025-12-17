Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Δανιήλ του Προφήτου και των Αγίων τριών παίδων, Αγίου Διονυσίου αρχιεπισκόπου Αιγίνης του θαυματουργού, Μάρτυρος Ιάκχου του Τριγληνού.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Δανιήλα, Δανιέλα, Δανιηλίτσα, Δανιήλ, Δανιήλος, Δανιέλος, Ντάνιελ
- Ανανίας, Νίνος*
- Αζαρίας
- Μισαήλ
- Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς*
- Ίακχος, Ίακχη
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:35
Δύση ήλιου: 17:07
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά
Σελήνη 27.1 ημερών
