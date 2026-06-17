Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου

Σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Ισμαήλ μάρτυρος, Αγίου Φήλικος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ισμαήλ, Ισμαήλης, Ισμαήλος, Σμαήλης, Σμαήλος, Μαήλης, Μαήλος
- Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας
Ανατολή ήλιου: 06:02
Δύση ήλιου: 20:50
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά
Σελήνη 2.6 ημερών
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