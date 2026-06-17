Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου

Σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Ισμαήλ μάρτυρος, Αγίου Φήλικος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ισμαήλ, Ισμαήλης, Ισμαήλος, Σμαήλης, Σμαήλος, Μαήλης, Μαήλος

Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη*



*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας

Ανατολή ήλιου: 06:02

Δύση ήλιου: 20:50

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά

Σελήνη 2.6 ημερών