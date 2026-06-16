Βραζιλία: Το ανατριχιαστικό στόρι της 21χρονης που σκοτώθηκε σε «rope jumping»

Νέα δεδομένα αναδύονται για την τραγωδία με τη νεαρή γυναίκα που βρέθηκε στο κενό και έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής για bungee jumping στη Βραζιλία.

Όπως μεταφέρει το ΤΜΖ ήταν ακόμα ζωντανή αφού έπεσε στο έδαφος από ύψος 45 μέτρων, τουλάχιστον σύμφωνα με μια εκτός υπηρεσίας νοσοκόμα που προσπάθησε να τη σώσει.

Η νοσοκόμα δήλωσε στα τοπικά νέα πως «Η Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας ήταν ζωντανή για λίγο όταν προσγειώθηκε αφού έπεσε από την εγκαταλελειμμένη γέφυρα, με τους υπεύθυνους του παιχνιδιού να έχουν ξεχάσει να δέσουν το ελαστικό σκοινί ασφαλείας στη μέση της.

JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026

Βραζιλία: Το απόκοσμο στόρι πριν την τραγωδία

Όπως ανέφερε το TMZ, ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνει χειριστές bungee jumping να συνοδεύουν τη Φρέιτας στην άκρη της κατασκευής -- γνωστής τοπικά ως Skeleton Bridge -- πριν την ρίξουν στο κενό.

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Λίγο αργότερα, οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο φέρονται να συνειδητοποίησαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς η 21χρονη έπεσε περίπου 45 μέτρα χωρίς να είναι δεμένο το σχοινί.

Η νοσοκόμα μάλιστα υποστηρίζει πως η 21χρονη ήταν ακόμα συνειδητή όταν έφτασε κοντά της... και μίλησε στο νεαρό κορίτσι, προσπαθώντας να της πει ότι θα ήταν καλά.

Η τραγωδία έχει επίσης ένα απόκοσμο στοιχείο. Η νεαρή δημοσίευσε στο Instagram της στόρι, πριν από το μοιραίο άλμα, γράφοντας, «Ποιος ήταν ο τρελός που με άφησε να πηδήξω από μια γέφυρα;;;» Η ιστορία περιελάμβανε μια φωτογραφία της γέφυρας στη Λιμέιρα, μια πόλη στην πολιτεία του Σάο Πάολο.

Το περιστατικό έχει πυροδοτήσει έκτοτε μια ποινική έρευνα. Βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έξι άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με το θανατηφόρο ατύχημα, με αρκετούς να αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με την οργάνωση και τη λειτουργία του άλματος.