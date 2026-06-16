Κρίνο και Αγκάθι: Η ιστορία και οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς

Από τις 20 Απριλίου είχε αποκαλύψει αποκλειστικά το Reader την Ελληνοποίηση του τουρκικού hit «Ask Ve Mavi» που έκανε τεράστια τηλεθέαση στην γειτονική χώρα. Η ελληνική εκδοχή της σειράς έρχεται το φθινόπωρο στη συχνότητα του ΑΝΤ1 με τον τίτλο «Κρίνο και αγκάθι» και θα μεταφέρει τους τηλεθεατές στην Αρκαδία στα τέλη της δεκαετίας του ’50, περίοδο μεγάλων αλλαγών στη χώρα μας.

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Η ιστορία

Η ιστορία της σειράς σε σκηνοθεσία Ανδρέα Μορφονιού και σενάριο Γιάννας Κανελλοπούλου ξεκινά με μια γυναίκα, αποφασισμένη να εκδικηθεί για τον θάνατο του

αδελφού της.

Έτσι παντρεύεται τον άνθρωπο που του στέρησε τη ζωή με σκοπό να τον καταστρέψει. Όμως, ακολουθώντας αυτό το επικίνδυνο μονοπάτι, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα συναίσθημα που δεν είχε προβλέψει ποτέ: τον έρωτα.

Ανάμεσα σε οικογενειακούς δεσμούς, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και αλήθειες που παρέμειναν θαμμένες για χρόνια, τίποτα δεν θα μείνει ανεπηρέαστο. Γιατί όταν το παρελθόν επιστρέφει, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει.

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Κρίνο και Αγκάθι: Οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς

Τη γυναίκα πρωταγωνίστρια θα υποδυθεί η Αναστασία Παντούση και τον άνδρα που θα της κλέψει την καρδιά θα ενσαρκώσει στη μικρή οθόνη ο Γιώργος Γεροντιδάκης που παραμένει στον ΑΝΤ1 μετά το «Grand Hotel».

Δύο ακόμη μεγάλα ονόματα θα πάρουν μέρος στη δραματική σειρά εποχής και είναι η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Γιάννης Τσορτέκης. Η έναρξη των γυρισμάτων αναμένεται άμεσα.