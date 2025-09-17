Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Σοφίας καί των θυγατέρων αυτής, Αγίας Αγαθοκλείας μάρτυρος, Οσίου Ολβιανού, Αγίου Παντολέοντος, Αγίου Πηλέως.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Σοφίνα, Φιφή, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκι, Σοφιανός, Σοφούλης

Πίστη, Πίστις

Ελπίδα, Ελπίς

Αγάπη, Αγάπιος

Σοφιάννα

Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας, Αγαθόκλεια

Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια*

Παντολέων, Παντολέοντας, Παντολεοντής, Παντολεοντία, Παντολεοντή

Πηλεύς, Πηλέας

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:08

Δύση ήλιου: 19:30

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 22 λεπτά

Σελήνη 25.2 ημερών