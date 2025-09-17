Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Σοφίας καί των θυγατέρων αυτής, Αγίας Αγαθοκλείας μάρτυρος, Οσίου Ολβιανού, Αγίου Παντολέοντος, Αγίου Πηλέως.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Σοφίνα, Φιφή, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκι, Σοφιανός, Σοφούλης
  • Πίστη, Πίστις
  • Ελπίδα, Ελπίς
  • Αγάπη, Αγάπιος
  • Σοφιάννα
  • Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας, Αγαθόκλεια
  • Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια*
  • Παντολέων, Παντολέοντας, Παντολεοντής, Παντολεοντία, Παντολεοντή
  • Πηλεύς, Πηλέας

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:08

Δύση ήλιου: 19:30

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 22 λεπτά

Σελήνη 25.2 ημερών

