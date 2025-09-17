Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Σοφίας καί των θυγατέρων αυτής, Αγίας Αγαθοκλείας μάρτυρος, Οσίου Ολβιανού, Αγίου Παντολέοντος, Αγίου Πηλέως.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Σοφίνα, Φιφή, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκι, Σοφιανός, Σοφούλης
- Πίστη, Πίστις
- Ελπίδα, Ελπίς
- Αγάπη, Αγάπιος
- Σοφιάννα
- Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας, Αγαθόκλεια
- Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια*
- Παντολέων, Παντολέοντας, Παντολεοντής, Παντολεοντία, Παντολεοντή
- Πηλεύς, Πηλέας
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:08
Δύση ήλιου: 19:30
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 22 λεπτά
Σελήνη 25.2 ημερών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.