Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίων τριαντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, Προφήτου Σαμουήλ, Άγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα
  • Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα*
  • Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα
  • Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών

Ανατολή ήλιου: 06:44

Δύση ήλιου: 20:12

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 27 λεπτά

Σελήνη 26.6 ημερών

