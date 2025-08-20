Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου

Σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίων τριαντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, Προφήτου Σαμουήλ, Άγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα

Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα*

Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα

Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών

Ανατολή ήλιου: 06:44

Δύση ήλιου: 20:12

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 27 λεπτά

Σελήνη 26.6 ημερών