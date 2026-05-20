Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου

Σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Θαλλελαίου μάρτυρος ιατρού, Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Θαλλελαίος, Θαλής

Λυδία, Λήδα, Λύδα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:10

Δύση ήλιου: 20:32

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 22 λεπτά

Σελήνη 4.1 ημερών