Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Μαξίμου Ομολογητού, Αγίας Αγνής, Αγίου Ευγενίου εκ Τραπεζούντας, Αγίου Νεοφύτου του Μάρτυρος, Αγίου Πατρόκλου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αγνή, Αγνούλα
- Ευγένιος, Ευγένης*
- Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα*
- Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη*
- Πάτροκλος, Πατρόκλειος, Πατροκλέας, Πατροκλής, Πατρόκλεια, Πατροκλά, Πάτρα, Πατρούλα
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς
Ανατολή ήλιου: 07:37
Δύση ήλιου: 17:35
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 59 λεπτά
Σελήνη 2.5 ημερών
