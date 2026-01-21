Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Μαξίμου Ομολογητού, Αγίας Αγνής, Αγίου Ευγενίου εκ Τραπεζούντας, Αγίου Νεοφύτου του Μάρτυρος, Αγίου Πατρόκλου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Αγνή, Αγνούλα

Ευγένιος, Ευγένης*

Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα*

Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη*

Πάτροκλος, Πατρόκλειος, Πατροκλέας, Πατροκλής, Πατρόκλεια, Πατροκλά, Πάτρα, Πατρούλα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς

Ανατολή ήλιου: 07:37

Δύση ήλιου: 17:35

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 59 λεπτά

Σελήνη 2.5 ημερών