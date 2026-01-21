Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Μαξίμου Ομολογητού, Αγίας Αγνής, Αγίου Ευγενίου εκ Τραπεζούντας, Αγίου Νεοφύτου του Μάρτυρος, Αγίου Πατρόκλου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αγνή, Αγνούλα
  • Ευγένιος, Ευγένης*
  • Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα*
  • Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη*
  • Πάτροκλος, Πατρόκλειος, Πατροκλέας, Πατροκλής, Πατρόκλεια, Πατροκλά, Πάτρα, Πατρούλα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς

Ανατολή ήλιου: 07:37 

Δύση ήλιου: 17:35 

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 59 λεπτά

Σελήνη 2.5 ημερών

