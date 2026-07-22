Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου

Σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου, Αγίας Μαρκέλλης παρθενομάρτυρος Χιοπολίτιδος, Οσίου Μενελάου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδούλα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλω
- Μαριλένα, Μαριαλένα, ΜαρίαΕλένη
- Μαρκέλλα, Μαρκέλα, Μαρκελλή, Μαρκελή
- Μενέλαος
Ανατολή ήλιου: 06:20
Δύση ήλιου: 20:43
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 23 λεπτά
Σελήνη 8.2 ημερών
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