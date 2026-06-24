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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό | Pexels
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Σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Το Γενέθλιον του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, Σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ των γεννητόρων αυτού, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη τουΟσίου Ερρίκου της Ωξέρ.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ερρίκος, Έρικ*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:03

Δύση ήλιου: 20:51

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά

Σελήνη 9.7 ημερών

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