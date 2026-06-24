Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου

Σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Το Γενέθλιον του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, Σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ των γεννητόρων αυτού, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη τουΟσίου Ερρίκου της Ωξέρ.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ερρίκος, Έρικ*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:03
Δύση ήλιου: 20:51
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά
Σελήνη 9.7 ημερών
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