Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου

Σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Αδριανού και Ναταλίας.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αδριανή, Ανδριαννή, Ανδριάνα, Αντριάνα, Αδριανός
- Ναταλία, Ναταλίνα, Ναταλή, Νάταλι
Ανατολή ήλιου: 06:49
Δύση ήλιου: 20:04
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 14 λεπτά
Σελήνη 13 ημερών
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