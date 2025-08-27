Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου

Σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αρκαδίου βασιλέως, Αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης ομολογητού, Αγίου Οσίου Ποιμένος επισκόπου Κορδούης, Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αρκάδιος, Αρκάδης, Αρκαδία, Αρκάδα
- Λιβέριος, Λυμπέρης, Λιμπέρης, Λιμπέριος, Λιβέρης
- Όσιος, Οσία
- Φανουρία, Φανή, Φανούλα, Φανούριος, Φανούρης, Φάνης, Νούρης
Ανατολή ήλιου: 06:50
Δύση ήλιου: 20:02
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 11 λεπτά
Σελήνη 3.9 ημερών
