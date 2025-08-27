Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αρκαδίου βασιλέως, Αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης ομολογητού, Αγίου Οσίου Ποιμένος επισκόπου Κορδούης, Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αρκάδιος, Αρκάδης, Αρκαδία, Αρκάδα
  • Λιβέριος, Λυμπέρης, Λιμπέρης, Λιμπέριος, Λιβέρης
  • Όσιος, Οσία
  • Φανουρία, Φανή, Φανούλα, Φανούριος, Φανούρης, Φάνης, Νούρης

Ανατολή ήλιου: 06:50

Δύση ήλιου: 20:02

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 11 λεπτά

Σελήνη 3.9 ημερών

