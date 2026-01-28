Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου

Σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίου Παλλάδιου, Αγίας Χάριτος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης
- Χάρις
Παγκόσμιες ημέρες
- Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων
Ανατολή ήλιου: 07:32
Δύση ήλιου: 17:43
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 11 λεπτά
Σελήνη 9.8 ημερών
