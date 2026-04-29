Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 29 Απριλίου

Σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ιάσωνος και Σωσίπατρου των Αποστόλων, Αγίας Κερκύρης.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ιάσων, Ιάσονας, Ιάσωνας

Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα*

Κέρκυρα, Κερκύρα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Χορού

Ανατολή ήλιου: 06:31

Δύση ήλιου: 20:13

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 43 λεπτά

Σελήνη 12.6 ημερών