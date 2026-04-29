Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 29 Απριλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 29 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Muffins
Muffins
Σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ιάσωνος και Σωσίπατρου των Αποστόλων, Αγίας Κερκύρης.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ιάσων, Ιάσονας, Ιάσωνας
  • Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα*
  • Κέρκυρα, Κερκύρα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Χορού

Ανατολή ήλιου: 06:31

Δύση ήλιου: 20:13

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 43 λεπτά

Σελήνη 12.6 ημερών

