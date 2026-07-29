Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου

Σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Θεοδότης μάρτυρος, Αγίου Καλλινίκου του Κίλικος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Θεόδοτος, Θεοδότης, Θεοδότη
- Καλλίνικος, Καλλινίκης
Ανατολή ήλιου: 06:25
Δύση ήλιου: 20:37
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 12 λεπτά
Σελήνη 14.5 ημερών
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