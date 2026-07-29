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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό Pexels
Παγωτό | Pexels
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Σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Θεοδότης μάρτυρος, Αγίου Καλλινίκου του Κίλικος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Θεόδοτος, Θεοδότης, Θεοδότη
  • Καλλίνικος, Καλλινίκης

Ανατολή ήλιου: 06:25

Δύση ήλιου: 20:37

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 12 λεπτά

Σελήνη 14.5 ημερών

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