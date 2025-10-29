Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίου Αβραμίου, Αγίας Μελιτηνής μάρτυρος, Αγία Αναστασία η Ρωμαία

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Αβραάμ, Αβραμία*

Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος*

Μελίνα*

Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης

Ανατολή ήλιου: 06:47

Δύση ήλιου: 17:29

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 42 λεπτά

Σελήνη 7.1 ημερών