Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίου Αβραμίου, Αγίας Μελιτηνής μάρτυρος, Αγία Αναστασία η Ρωμαία
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αβραάμ, Αβραμία*
- Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος*
- Μελίνα*
- Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης
Ανατολή ήλιου: 06:47
Δύση ήλιου: 17:29
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 42 λεπτά
Σελήνη 7.1 ημερών
