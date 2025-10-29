Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίου Αβραμίου, Αγίας Μελιτηνής μάρτυρος, Αγία Αναστασία η Ρωμαία

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αβραάμ, Αβραμία*
  • Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος*
  • Μελίνα*
  • Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης

Ανατολή ήλιου: 06:47

Δύση ήλιου: 17:29

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 42 λεπτά

Σελήνη 7.1 ημερών

