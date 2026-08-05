Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου

Σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη της Αγίας Νόννας μητρός Γρηγορίου Θεολόγου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Νόννα, Νόνα
Ανατολή ήλιου: 06:31
Δύση ήλιου: 20:30
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 59 λεπτά
Σελήνη 21.4 ημερών
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