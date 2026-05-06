Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου

Σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίου Σεραφείμ ασκήσαντος εν τω όρει Δομβούς, Προφήτου Ιώβ.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα*

Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:23

Δύση ήλιου: 20:20

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 57 λεπτά

Σελήνη 19 ημερών