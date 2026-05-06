Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου

Σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίου Σεραφείμ ασκήσαντος εν τω όρει Δομβούς, Προφήτου Ιώβ.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα*
- Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:23
Δύση ήλιου: 20:20
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 57 λεπτά
Σελήνη 19 ημερών
- Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Το θανατηφόρο τροχαίο που «όπλισε» το χέρι του δράστη - Εκτέλεση με 4 σφαίρες
- Βίντεο ντοκουμέντο από τον ντελιβερά που έριχνε πέτρες στον κόσμο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει
- Η θλιβερή ηδονή του να σχολιάζεις το σώμα του άλλου
- Airbnb: Η πολύ κρίσιμη ειδοποίηση που έστειλε η ΑΑΔΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.