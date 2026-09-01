Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναυή, Οσίου Μελετίου του νέου, Οσίου Συμεών του Στυλίτου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη*
- Μαντώ
- Αθηνά
- Ακριβή
- Αντιγόνη, Γόνη
- Ασπασία
- Αφροδίτη, Φρέγια
- Διώνη, Διόνη
- Δωδώνη
- Ελπινίκη
- Ερασμία
- Ερατώ, Τέτη
- Ευτέρπη
- Θάλεια
- Θεανώ
- Θεονύμφη
- Καλλιρόη, Καλλιρρόη
- Καλλίστη
- Κλειώ
- Κλεονίκη
- Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα*
- Κοραλία
- Ραλλία, Ραλία, Ραλλού, Ραλού, Ράλλης
- Μαργαρίτα, Μαργαριταρένια, Ρίτα, Μαργαρίτης*
- Μαριάνθη
- Μελπομένη, Μέλπω
- Μόσχω, Μοσχούλα
- Ουρανία, Ράνια*
- Πανδώρα
- Πηνελόπη, Μπηλιώ, Μπιλιώ, Πίτσα
- Πολύμνια
- Πολυνίκη, Πολύνα, Πόλυ
- Σαπφώ
- Τερψιχόρη
- Χάιδω, Χαϊδευτός
- Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα*
- Ιησούς
- Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα*
- Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη*
- Ισμήνη
- Πολυτίμη
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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