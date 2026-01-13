Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 13 Ιανουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 13 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Ερμύλου και Στρατόνικου των μαρτύρων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ερμύλλος, Ερμίλλος, Ερμύλλη, Ερμίλλη, Ερμύλα

Ανατολή ήλιου: 07:40

Δύση ήλιου: 17:27

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 47 λεπτά

Σελήνη 24.6 ημερών

