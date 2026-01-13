Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 13 Ιανουαρίου

Σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Ερμύλου και Στρατόνικου των μαρτύρων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ερμύλλος, Ερμίλλος, Ερμύλλη, Ερμίλλη, Ερμύλα
Ανατολή ήλιου: 07:40
Δύση ήλιου: 17:27
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 47 λεπτά
Σελήνη 24.6 ημερών
