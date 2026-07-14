Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου

Σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Αγίου Ακύλα Αποστόλου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Νικόδημος
- Ακύλας
Ανατολή ήλιου: 06:14
Δύση ήλιου: 20:48
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 34 λεπτά
Σελήνη 29.5 ημερών
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