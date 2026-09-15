Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Βησσαρίωνος εν Λαρίση, Αγίου Νικήτα μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Βησσαρίων, Βησσαρίωνας, Βησσάρης, Βησσαρία
- Νικήτας, Νικήτη, Νικήτα
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- Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη
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