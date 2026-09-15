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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Cupcakes | Pixabay
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Σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Βησσαρίωνος εν Λαρίση, Αγίου Νικήτα μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Βησσαρίων, Βησσαρίωνας, Βησσάρης, Βησσαρία
  • Νικήτας, Νικήτη, Νικήτα

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  • Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας

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