Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίας Θεοφανούς της θαυματουργού, Αγίου Μοδέστου πατριάρχου Ιεροσολύμων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Θεοφανώ
  • Μόδεστος

Ανατολή ήλιου: 07:34

Δύση ήλιου: 17:07

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 33 λεπτά

Σελήνη 26.3 ημερών

