Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίας Θεοφανούς της θαυματουργού, Αγίου Μοδέστου πατριάρχου Ιεροσολύμων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Θεοφανώ
- Μόδεστος
Ανατολή ήλιου: 07:34
Δύση ήλιου: 17:07
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 33 λεπτά
Σελήνη 26.3 ημερών
- «Υπέφερα και με έδιωξε»: Aποκλειστικά στο Reader τα τελευταία λόγια του 43χρονου μποξέρ που χτύπησε γιατρό
- Τι είναι επιτέλους αυτές οι κλήσεις από Ολλανδία και Πολωνία - Kαι τι (δεν) πρέπει να κάνετε
- Κοκαΐνη, ποδόσφαιρο και μαύρο μητρώο: Ποιος είναι ο «Έλληνας Εσκομπάρ» που πιάστηκε στον Πειραιά
- Λιάγκας: «Είναι στην τελική ευθεία να κάνει μήνυση - Θα καταγγείλει ασέλγεια στο καμαρίνι του τραγουδιστή»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.