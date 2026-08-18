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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 18 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 18 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτά pexels
Παγωτά | Pexels
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Σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίου Αρσενίου του νέου ασκήσαντος εν Πάρω, Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη*
  • Λαύρος, Λαύρης, Λάουρος, Λαύρα, Λάουρα
  • Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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