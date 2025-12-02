Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μάρτυρος Μερόπης εν Χίω, Αγίου Σολομώντος αρχιεπισκόπου Εφέσου, Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Μερόπη, Μυρόπη
- Σολομών, Σολομώντας, Σόλων, Σόλωνας, Σολομωντία
- Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Δουλείας
Ανατολή ήλιου: 07:23
Δύση ήλιου: 17:05
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 43 λεπτά
Σελήνη 11.8 ημερών
- Λιοντάρι κατασπάραξε νεαρό σε ζωολογικό: Ήθελε να «ζήσει μαζί τους» - Σκληρές εικόνες
- Σπάει τα ταμεία η Σπασμένη Φλέβα του Οικονομίδη - Ο τρελός αριθμός εισιτηρίων που έκοψε σε 3 μέρες
- «Έχω πάθει ανοσία στην αγένεια»: Τι μας είπαν οι εργαζόμενοι στην πώληση την ημέρα της Black Friday
- Επιστρέφει το Κωνσταντίνου και Ελένης; Οι AI φωτογραφίες από τα... γυρίσματα που τρέλαναν κόσμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.