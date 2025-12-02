Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Muffins
Muffins | Pexels
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μάρτυρος Μερόπης εν Χίω, Αγίου Σολομώντος αρχιεπισκόπου Εφέσου, Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Μερόπη, Μυρόπη
  • Σολομών, Σολομώντας, Σόλων, Σόλωνας, Σολομωντία
  • Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Δουλείας

Ανατολή ήλιου: 07:23 

Δύση ήλιου: 17:05 

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 43 λεπτά

Σελήνη 11.8 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ