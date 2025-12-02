Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μάρτυρος Μερόπης εν Χίω, Αγίου Σολομώντος αρχιεπισκόπου Εφέσου, Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Μερόπη, Μυρόπη

Σολομών, Σολομώντας, Σόλων, Σόλωνας, Σολομωντία

Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Δουλείας

Ανατολή ήλιου: 07:23

Δύση ήλιου: 17:05

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 43 λεπτά

Σελήνη 11.8 ημερών