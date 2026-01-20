Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Ευθυμίου του Μεγάλου, Αγίων Θύρσου και Αγνής των Μάρτυρων, Αγίου Φαβιανού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ευθύμιος, Ευθύμης, Θύμιος, Θέμης, Ευθυμία, Ευθυμούλα
  • Θύρσος, Θύρσης, Θύρσα, Θύρση
  • Φαβιανός

Ανατολή ήλιου: 07:37

Δύση ήλιου: 17:34

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 57 λεπτά

Σελήνη 1.5 ημερών

