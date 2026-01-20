Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Ευθυμίου του Μεγάλου, Αγίων Θύρσου και Αγνής των Μάρτυρων, Αγίου Φαβιανού.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ευθύμιος, Ευθύμης, Θύμιος, Θέμης, Ευθυμία, Ευθυμούλα
- Θύρσος, Θύρσης, Θύρσα, Θύρση
- Φαβιανός
Ανατολή ήλιου: 07:37
Δύση ήλιου: 17:34
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 57 λεπτά
Σελήνη 1.5 ημερών
