Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου

Σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Aκακίου Γεωργίου Ευγενίου Θεοδώρου Θεοφίλου Iούστου Ματθαίου και Τροφίμου, Σύναξις υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Αρματίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
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