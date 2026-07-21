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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό | Unsplash
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Σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Aκακίου Γεωργίου Ευγενίου Θεοδώρου Θεοφίλου Iούστου Ματθαίου και Τροφίμου, Σύναξις υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Αρματίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

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