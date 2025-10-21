Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου

Σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσιομάρτυρος Ευκράτους, Αγίας Ούρσουλας, Ιερομάρτυρος Σωκράτους πρεσβυτέρου εν Αγκύρα, Ανακομιδή τιμίου Λειψάνου Οσίου Χριστοδούλου εν Πάτμω.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ευκράτης, Εύκρατος, Ευκρατάς, Ευκρατία, Ευκρατούλα
- Ούρσουλα, Ορσαλία
- Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία*
- Χριστόδουλος, Χριστοδούλη*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:39
Δύση ήλιου: 18:39
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 60 λεπτά
Σελήνη 29.4 ημερών
- Ραγδαίες εξελίξεις για το φονικό στη Φοινικούντα: Βγαίνουν εντάλματα σύλληψης για στενούς συγγενείς του 68χρονου
- «Δεν θα με κάνετε να σωπάσω»: Η παρουσιάστρια του SkySports και το σκοτεινό σκάνδαλο με τις προσωπικές της φωτογραφίες
- «Διάλεξε μου αριθμούς για το Τζόκερ»: Υπερτυχερή ρώτησε το ChatGPT και κέρδισε 100.000 δολάρια
- Μόλις 1,70€ το σουβλάκι – Η χώρα που κατατρόπωσε την Ελλάδα στις τιμές
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.