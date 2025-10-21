Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου

Σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσιομάρτυρος Ευκράτους, Αγίας Ούρσουλας, Ιερομάρτυρος Σωκράτους πρεσβυτέρου εν Αγκύρα, Ανακομιδή τιμίου Λειψάνου Οσίου Χριστοδούλου εν Πάτμω.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ευκράτης, Εύκρατος, Ευκρατάς, Ευκρατία, Ευκρατούλα

Ούρσουλα, Ορσαλία

Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία*

Χριστόδουλος, Χριστοδούλη*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:39

Δύση ήλιου: 18:39

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 60 λεπτά

Σελήνη 29.4 ημερών