Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσιομάρτυρος Ευκράτους, Αγίας Ούρσουλας, Ιερομάρτυρος Σωκράτους πρεσβυτέρου εν Αγκύρα, Ανακομιδή τιμίου Λειψάνου Οσίου Χριστοδούλου εν Πάτμω.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ευκράτης, Εύκρατος, Ευκρατάς, Ευκρατία, Ευκρατούλα
  • Ούρσουλα, Ορσαλία
  • Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία*
  • Χριστόδουλος, Χριστοδούλη*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:39

Δύση ήλιου: 18:39

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 60 λεπτά

Σελήνη 29.4 ημερών

