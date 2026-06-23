Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου

Σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Αριστοκλέους πρεσβυτέρου του Ταμασού, Αγίας Αγριππίνης μάρτυρος, Αγίας Λολλίας μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος
- Αγριππίνα
- Λούλου, Λούλα, Λούλης
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