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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτά | Pixabay
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Σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Αριστοκλέους πρεσβυτέρου του Ταμασού, Αγίας Αγριππίνης μάρτυρος, Αγίας Λολλίας μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος
  • Αγριππίνα
  • Λούλου, Λούλα, Λούλης

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