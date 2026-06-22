Στέλλα Μπεζαντάκου: «Με δούλευαν» - Ο λόγος που κατέθεσε αγωγή 30.000 ευρώ κατά της Μαρίνας Σάττι

Η Στέλλα Μπεζαντάκου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» με αφορμή την αγωγή, ύψους 30.000 ευρώ, την οποία έχει καταθέσει κατά της Μαρίνας Σάττι, ισχυριζόμενη πως χρησιμοποιήθηκε η φωνή της σε τραγούδι της Σάττι χωρίς να έχει παραχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσής της.

Συγκεκριμένα στο κομμάτι «POP» που περιλαμβάνεται στον δίσκο «POP TOO» ακούγεται η δήλωση της Στέλλας Μπεζαντάκου:

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«Εγώ είμαι η βασίλισσα του μέλλοντος γιατί προηγούμαι της εποχής μου, κάνω πρωτοποριακά πράγματα, κάνω πράγματα πρώτα εγώ και μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες, οι οποίες με μιμούνται και με αντιγράφουν».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια η Στέλλα Μπεζαντάκου στο Πρωινό, «εμείς δεν θέλαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς, μας εμπαίζανε για πολύ καιρό.

Προχωρήσαμε σε ένα εξώδικο, δεν απάντησαν ποτέ και τώρα φτάσαμε στην αγωγή. Η λύση θα δοθεί πλέον στα δικαστήρια. Πολλά έλεγαν, αλλά δεν τα τήρησαν».

«Εγώ ουδέποτε έχω ενοχλήσει άτομα, ούτε ηθελημένα ούτε μη ηθελημένα. Όπως εγω δεν ασχολούμαι και δεν ενοχλώ κανέναν, δεν θέλω να με ενοχλούν. Φτάσαμε εκεί γιατί είναι μια παράνομη πράξη που πρέπει να τιμωρηθεί», πρόσθεσε η ίδια.

«Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ζητάω μόνο 30.000 ευρώ γιατί δεν το έκανα για τα χρήματα. Το έκανα γιατί με "δούλευαν" και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα. Για ηθικούς λόγους και γιατί δεν πήραν την άδειά μου.

Με τη Μαρίνα Σάττι δεν έχω κάτι. Μπορεί να ήταν οποιαδήποτε καλλιτέχνης στη θέση της. Έχω πρόβλημα με την κίνηση. Περιμένω να δικαιωθώ.

Ο κάθε καλλιτέχνης έχει το δικό του κοινό. Πρέπει να σεβόμαστε την πορεία του κάθε καλλιτέχνη και ένιωσα ότι δεν υπήρχε σεβασμός προς το πρόσωπό μου», κατέληξε η Στέλλα Μπεζαντάκου.