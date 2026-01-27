Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Ιωάννου Χρυσοστόμου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος

Ανατολή ήλιου: 07:33 

Δύση ήλιου: 17:42

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 9 λεπτά

Σελήνη 8.7 ημερών

