Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Ιωάννου Χρυσοστόμου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος

Ανατολή ήλιου: 07:33

Δύση ήλιου: 17:42

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 9 λεπτά

Σελήνη 8.7 ημερών