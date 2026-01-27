Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Ιωάννου Χρυσοστόμου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος
Ανατολή ήλιου: 07:33
Δύση ήλιου: 17:42
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 9 λεπτά
Σελήνη 8.7 ημερών
- Τραγωδία στα Τρίκαλα: Η μειωμένη βάρδια, το διάλειμμα των πέντε και η μακάβρια διαδικασία ταυτοποίησης
- Πίσω από κάθε νεκρό σε χώρο εργασίας, υπάρχει μια κοινή αλήθεια
- Πότε και πού θα «χτυπήσουν» δύο νέα κύματα κακοκαιρίας: Τι θα γίνει στην Αττική - Ανεβαίνει η θερμοκρασία
- Ιωάννα Τούνη για revenge porn: «Ντρέπεται και η ντροπή - Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι έχει στραβισμό»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.