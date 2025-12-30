Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανυσίου επισκόπου και Οσιομάρτυρος Ανυσίας εν Θεσσαλονίκη, Αγίου Γεδεών Καρακαλλινού του νέου εν Τυρνάβω, Αγίου Φιλεταίρου μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ανύσιος, Ανυσία
- Γεδεών
- Φιλέταιρος, Φιλεταίριος, Φιλεταίρης, Φιλεταίρη, Φιλεταιρία, Φιλεταίρα
Ανατολή ήλιου: 07:40
Δύση ήλιου: 17:14
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 34 λεπτά
Σελήνη 10.2 ημερών
