Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 είναι Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα).

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ*

Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα*

Ιορδάνης, Ντάνης, Δάνης, Ιορδάνα, Ντάνα, Δάνα

Ουρανία, Ράνια*

Περιστέρα

Θεοπούλα, Θεόπη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:41

Δύση ήλιου: 17:20

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 39 λεπτά

Σελήνη 18 ημερών