Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 είναι Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα).

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ*
  • Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα*
  • Ιορδάνης, Ντάνης, Δάνης, Ιορδάνα, Ντάνα, Δάνα
  • Ουρανία, Ράνια*
  • Περιστέρα
  • Θεοπούλα, Θεόπη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:41

Δύση ήλιου: 17:20

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 39 λεπτά

Σελήνη 18 ημερών

