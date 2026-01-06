Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 είναι Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα).
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ*
- Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα*
- Ιορδάνης, Ντάνης, Δάνης, Ιορδάνα, Ντάνα, Δάνα
- Ουρανία, Ράνια*
- Περιστέρα
- Θεοπούλα, Θεόπη
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:41
Δύση ήλιου: 17:20
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 39 λεπτά
Σελήνη 18 ημερών
