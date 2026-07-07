Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου

Σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντυ, Κούλα
- Οδυσσέας
Ανατολή ήλιου: 06:09
Δύση ήλιου: 20:50
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 41 λεπτά
Σελήνη 21.7 ημερών
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