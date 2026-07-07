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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτά | Pexels
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Σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντυ, Κούλα
  • Οδυσσέας

Ανατολή ήλιου: 06:09

Δύση ήλιου: 20:50

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 41 λεπτά

Σελήνη 21.7 ημερών

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