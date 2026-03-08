Έως και δέκα ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί στη Θεσπρωτία: Η εκτίμηση Λέκκα για «σμηνοσειρά»

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στα Ιωάννινα τα ξημερώματα της Κυριακής (8/3), με εστιακό βάθος περίπου 8 χιλιομέτρων, ενώ ακολούθησαν δύο μετασεισμοί. Ο Ευθύμης Λέκκας πληροφορεί για το πόσο θα μπορούσε να διαρκέσει η μετασεισμική δραστηριότητα.

Μιλώντας στο δελτίο του ANT1, χαρακτήρισε «πλούσια» τη μετασεισμική ακολουθία, αλλά παράλληλα εξήγησε ότι είναι μια φυσιολογική αντίδραση για μια περιοχή με ιστορικό που έχει σεισμικότητα.

Μάλιστα, τονίζει ότι η σεισμική δραστηριότητα μπορεί να διαρκέσει έως και δέκα ημέρες αλλά καθησυχάζει τους κατοίκους λέγοντας ότι δεν θα ξεπεράσει τα 5 ρίχτερ.

Κατά πόσο μπορούν να θεωρηθούν προσεισμοί οι μικρότερες δονήσεις του Φεβρουαρίου

Στη συνέχεια, αναφορικά με τους μικρότερους που καταγράφηκαν από τις 22 Φεβρουαρίου και το αν μπορούν να θεωρηθούν προσεισμοί, δήλωσε: «Δεν μπορεί να δει κανείς αν είναι προσεισμοί ή όχι γιατί μπορεί να ακολουθήσει μια διαδικασία σμηνοσειράς. Δηλαδή, να μην μπορεί να ξεχωρίσει κανείς ποιος είναι ο κύριος σεισμός και ποια ήταν η μετασεισμική ακολουθία», δήλωσε.

Επίσης εξήγησε ότι η περιοχή δομείται γεωλογικά από εβαπορίτες, δηλαδή πετρώματα που διογκώνονται με το νερό και δημιουργούν σεισμική ανησυχία στην περιοχή.