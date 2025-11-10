Έπαιζε μπουζούκι ενώ του άνοιγαν τον εγκέφαλο: Η ιστορία του Δημήτρη από τη Βέροια

Η εγχείρηση για καρκίνο στον εγκέφαλο είναι μία από τις πιο αγχωτικές καταστάσεις που μπορεί να βιώσει κάποιος. Σίγουρα κανείς δεν θα φανταζόταν ότι μία τέτοια σοβαρή επέμβαση θα γινόταν συνοδεία μουσικής, πόσο μάλλον μπουζούκι.

Το 2021, ο Δημήτρης Κύρτσος, μουσικός από τη Βέροια, υπεβλήθη σε επέμβαση στον εγκέφαλο. Ήταν το δεύτερο χειρουργείο, σε σύνολο τριών, μετά τη διάγνωσή του με όγκο στο κεφάλι το 2018.

Έχοντας δει σχετικές επεμβάσεις στο εξωτερικό αποφάσισε να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία: να τον ξυπνήσει ο γιατρός του κατά τη διάρκεια της επέμβασης και να παίξει μπουζούκι, το αγαπημένο του μουσικό όργανο.

Νυστέρι και μπουζούκι - Γιατί όμως;

Όπως εξηγεί ο ΣΚΑΙ, ο λόγος που ακολουθείται αυτή πρακτική, συνήθως με άτομα που εκτελούν καθημερινά ασκήσεις ακριβείας όπως η μουσική και η ζωγραφική, είναι για να είναι σίγουροι οι γιατροί πως δεν βλάπτουν κάποιο κέντρο του εγκεφάλου, το οποίο ευθύνεται για αυτές τις δραστηριότητες.

Έτσι, ο μουσικός παίζει το όργανό του σε πραγματικό χρόνο, για να σιγουρεύει ότι όλα πηγαίνουν καλά. Η τεχνική αυτή είναι εφικτή, καθώς ο εγκέφαλος, αν και δέχεται όλα τα σήματα πόνου του σώματος, εντούτοις από μόνος του δεν έχει δέκτες του πόνου. Έτσι, οποιαδήποτε κίνηση των χειρουργών στο ζωτικό όργανο δεν γίνεται αισθητή στον ασθενή.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, έγινε viral και στόχος του Δημήτρη, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ήταν να στείλει ένα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας.