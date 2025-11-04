Επεισόδια και χημικά στη Σούδα στην άφιξη ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου: Ξύλο και συλλήψεις από τα ΜΑΤ

Επεισόδια έλαβαν χώρα σήμερα το πρωί (4/11) στην πλατεία της Σούδας, μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για την άφιξη ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι.
Σύμφωνα με το Flashnews, οι διαδηλωτές βρέθηκαν από νωρίς στην πλατεία με πανό και συνθήματα που έλεγαν ότι είναι ανεπιθύμητοι οι υποστηρικτές του πολέμου στη Γάζα.
Προσπάθησαν μάλιστα, να κατευθυνθούν προς τη δεύτερη είσοδο του λιμανιού αλλά απετράπησαν από τις δυνάμεις των ΜΑΤ.
Οι συγκεντρωμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν την έξοδο των πούλμαν στα οποία επέβαιναν τουρίστες του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις της αστυνομίας να τους απωθήσουν, να προκληθεί ένταση και να ρίξουν χημικά, προκειμένου να τους απομακρύνουν.
Κατά τα επεισόδια υπήρξαν συλλήψεις δύο ατόμων για παρακώλυση συγκοινωνιών, ενώ την ώρα της εξόδου των λεωφορείων διαδηλωτές πέταξαν πέτρες προς αυτά.
