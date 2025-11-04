Μενού

Επεισόδια και χημικά στη Σούδα στην άφιξη ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου: Ξύλο και συλλήψεις από τα ΜΑΤ

Την ώρα της εξόδου των λεωφορείων με τους τουρίστες διαδηλωτές πέταξαν πέτρες προς αυτά.

Επεισόδια στη Σούδα | Flashnews
Επεισόδια έλαβαν χώρα σήμερα το πρωί (4/11) στην πλατεία της Σούδας, μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για την άφιξη ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το Flashnews, οι διαδηλωτές βρέθηκαν από νωρίς στην πλατεία με πανό και συνθήματα που έλεγαν ότι είναι ανεπιθύμητοι οι υποστηρικτές του πολέμου στη Γάζα.

Προσπάθησαν μάλιστα, να κατευθυνθούν προς τη δεύτερη είσοδο του λιμανιού αλλά απετράπησαν από τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Souda
Πλατεία Σούδας | Flashnews
Souda
Επεισόδια στη Σούδα | Flashnews

Οι συγκεντρωμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν την έξοδο των πούλμαν στα οποία επέβαιναν τουρίστες του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις της αστυνομίας να τους απωθήσουν, να προκληθεί ένταση και να ρίξουν χημικά, προκειμένου να τους απομακρύνουν.

Κατά τα επεισόδια υπήρξαν συλλήψεις δύο ατόμων για παρακώλυση συγκοινωνιών, ενώ την ώρα της εξόδου των λεωφορείων διαδηλωτές πέταξαν πέτρες προς αυτά.


 

